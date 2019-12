Heidi, was ist mit deinem Gesicht passiert?

In einem Insta-Video zeigt Heidi Klum, wie sie sich die Lippen aufspritzen lässt – von Bill Kaulitz und Conchita Wurst.

"OMG, was hast du bloß gemacht?", fragen sich die Fans der 46-Jährigen. Auf ihrem neusten Instagram-Foto sieht es so aus, als hätte sich Heidi Klum die Lippen machen lassen.Was es damit auf sich hat, verrät sie in einem Video. Darin liegt das Model auf dem OP-Tisch. Vor ihr stehen Conchita Wurst als Dr. Wurstenstein und Bill Kaulitz als Dr. Billigor."Oh nein, so können wir sie unmöglich aufwecken", meint der "Tokio Hotel"-Sänger. "Zu spät, sie ist schon aufgewacht", stellt Conchita fest. Und was sagt Heidi? Sie schaut in den Spiegel und meint: "Ich liebe es".Spätestens nach diesem Clip ist klar, dass die imposante Lippe nicht echt ist, sondern mit Schminke aufgemalt wurde. Das kurze Video ist Teil der neuen Folge "Queen of Drags" (donnerstags, 20.15 Uhr, ProSieben).