Seal will von Heidi Klums Hochzeit nichts wissen

US-Sänger Seal ist auf die Hochzeit seiner Ex-Frau Heidi Klum und ihrem Verlobten Tom Kaulitz nicht besonders gut zu sprechen.

Am Samstag ist es endlich soweit: Heidi Klum und Tom Kaulitz wollen sich auf einer Luxus-Yacht bei Capri das Ja-Wort geben . Wer an dem Spektakel teilnimmt, verriet das Paar nicht.Einer ist mit Sicherheit jedenfalls nicht dabei, wie die "Daily Mail" berichtet: Heidi Klums Ex-Mann Seal. Als er am Flughafen in L.A. auf die bevorstehende Hochzeit von einem Reporter der "Daily Mail" angesprochen wurde, tat er nämlich so, als wisse er nichts davon und meinte: "Das ist mir neu." Er erklärte, dass er lieber "über etwas Interessanteres sprechen" möchte, wie zum Beispiel über Sport oder Fotografie."Heidi Klum und Seal waren über sieben Jahre verheiratet. Sie haben vier gemeinsame Kinder: Leni (15, die Seal 2009 adoptierte), Henry (14), Lou (10) und Johan (12).(LM)