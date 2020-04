Heidi über ihr Verhältnis zu Seal: "Ist nicht alles rosig"

Das Supermodel sprach in einem Interview über ihre Ehe mit Tom Kaulitz sowie über die gemeinsame Kindererziehung mit Ex-Mann Seal.

Seit der Scheidung teilen sich Heidi Klum und Seal das Sorgerecht für ihre gemeinsamen drei Kids. Bei der Kindererziehung sind sich die beiden aber nicht immer einig, wie sie nun im Interview mit dem "Red Online"-Magazin offenbarte: "Es ist manchmal hart. Aber wir versuchen unser Bestes zu geben."Es gäbe immer einen Grund, warum man nicht mehr mit jemandem zusammen ist, so die Vierfach-Mama. "Es ist nicht alles rosig. So ist es halt einfach nicht. Manchmal ist es hart, und dann kommt die ganze Familie wieder zusammen und alles ist, als würde man im siebten Himmel schweben. So ist es eben."Heidi über ihre Ehe mit Tom: "Es passt einfach"Dafür klappt alles umso besser mit Ehemann Tom Kaulitz. "Es passt einfach. Wenn wir unsere Türen schließen und zuhause sind, dann wollen wir ständig zusammen sein", schwärmt die GNTM-Jurorin. Das liege daran, dass sie die gleichen Werte und Ansichten hätten.Heidi habe schon oft erlebt, dass sich Menschen ineinander verlieben und feststellen, dass es doch nicht so gut funktioniert. Mit Tom sei das aber nicht der Fall. "Ich bin so froh und so dankbar, dass jeder mit jedem zufrieden ist. Dass er mit meinen Kindern klarkommt und umgekehrt", so das Supermodel.