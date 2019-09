Tom schenkt Heidi Klum ein Stück Berliner Mauer

Das historische Mauerwerk wurde im Garten der Frischvermählten in Los Angeles aufgestellt.

"Heute ist ein spezielles Geschenk von meinem Ehemann angekommen", schreibt Heidi Klum (46) zu einem kurzen Video auf Instagram, in dem zu sehen ist, wie Arbeiter per Kran ein Stück bemalte Mauer vor einem Haus aufstellen. Der bunte Betonblock stammt aus der Berliner Mauer, die 28 Jahre lang Ost- und Westberlin trennte.Vier Wochen vor dem Mauerfall im Jahr 1989 wurden Tom und Bill, die beiden Kaulitz-Zwillinge, in der damals noch kommunistischen DDR geboren. Der kurz danach erfolgte Umsturz ermöglichte Tom das Aufwachsen in einem Deutschland, dass nicht mehr viel mit dem seiner Eltern zu tun hatte, so Heidi. "Er konnte Freiheit, Freude, Kreativität und Kunst erleben".In dem Geschenk will Klum fortan eine tägliche Erinnerung sehen, dass Mauern nicht gebaut, sondern niedergerissen werden müssen. Ein kleiner Seitenhieb auf den momentanen US-Präsidenten Donald Trump, der gerade das Monster-Budget für den Bau der Mauer zur Abgrenzung gegen den südlichen Nachbarn Mexiko bewilligt bekommen hat. (baf )