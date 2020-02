Heidi zeigt, wie ihr Tom halbnackt Gitarre spielt

Die "GNTM"-Jurorin teilte ein intimes Video von Tom Kaulitz auf Instagram. Ihre Fans sind begeistert.

Täglich versorgt Heidi Klum ihre Instagram-Fans mit neuen Fotos und Videos aus ihrem Liebesleben mit Ehemann Tom Kaulitz. Oft sind das sogar sehr intime Momente, wie etwa in ihrem neuesten Posting.Der Clip zeigt, wie der "Tokio Hotel"-Musiker nur mit einem Handtuch bekleidet auf dem Bett sitzt und Gitarre spielt. Neben ihm ist das Supermodel, das ihn dabei filmt. Heidi trägt ebenfalls nur ein Handtuch. "Die Zeit vergeht im wie im Flug. Ich liebe dich Tom", schreibt die "GNTM"-Jurorin zu dem Clip. Dazu fügt sie den Hashtag: 22.2. hinzu. Genau an diesem Tag sollen sich die beiden vergangenes Jahr das Ja-WortDie meisten Fans sind entzückt von dem Clip: "Traumpaar", "ihr süßen Turteltäubchen" und "Ihr seid so süß zusammen", heißt es in den Kommentaren. Nur wenige Follower zeigen sich etwas genervt von dem Posting: "Warum seid ihr immer nackt", fragt etwa ein User.