Ziehen Heidi Klum und Tom Kaulitz nach Italien?

Gerüchten zufolge wollen Heidi Klum und ihr Verlobter Tom Kaulitz ein Haus auf der italienischen Insel Capri kaufen.

Von Hochzeitsstress keine Spur! Topmodel Heidi Klum und ihr Verlobter Tom Kaulitz sollen am Freitag mehrere Luxus-Anwesen auf der italienischen Insel Capri besichtigt haben. Wie die "Bild" berichtet, schauten sie sich unter anderem die "Villa II Gabbiano" an der Via Tragara an.Die 300 Quadratmeter große Villa hat sechs Schlafzimmer, sieben Badezimmer sowie eine Dachterrasse mit Blick auf den Hafen Marina Piccola. Das Zentrum von Capri ist nur wenig Schritte entfernt.Fotocredit: italy-sothebysrealty.comEin Insider verriet gegenüber "Bild": "Sie besichtigten eine sechs Millionen Euro teure Villa und weitere Häuser nahe der charakteristischen Faraglioni-Felsenformationen." Ob Heidi und ihr Schatz nach Italien ziehen? Oder handelt es sich hier nur um ein Ferienhaus? (LM)