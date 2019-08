Heidi und Tom zeigen stolz ihre Eheringe

Zitzerlweise, wie man hierzulande sagt, lässt das Promi-Paar die Fans an ihrem Eheglück teilhaben.

Nach ihrer traumhaften Märchenhochzeit auf einer Yacht vor der italienischen Insel Capri im Golf von Neapel befinden sich Heidi Klum (46) und ihr 29-jähriger Ehemann Tom Kaulitz nach wie vor auf Flitterwochen im Mittelmeer.Auf Instagram halten die beiden ihre Fans stets am Laufenden darüber, was sie gerade machen. Neben viel nackter Haut, Geschmuse und dem azurblauen Meer gab es jetzt endlich auch etwas Interessantes zu sehen. Nämlich die Eheringe.Heidi postete das Bild, auf dem sie mit Tom, dessen Mähne im Hintergrund im Fahrtwind des Bootes wachelt, Händchen hält. Beide tragen ihre schlicht gehaltenen Eheringe an der linken Hand. Zum romantischen Foto schrieb Heide die erste Strophe des Songs "Leuchtturm" von Nena. "Ich geh mit dir wohin du willst. Auch bis ans Ende dieser Welt. Am Meer, am Strand wo Sonne scheint, will ich mit dir alleine sein."(baf )