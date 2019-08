Heidi & Tom zeigen ihr neues Familienmitglied

Oh wie süüüß! Supermodel Heidi Klum teilte auf Instagram Fotos von ihrem neuen Hundewelpen.

Heidi Klum nahm sich den "International Dog Day" zum Anlass, um ihren Followern auf Instagram ihr neues Familienmitglied vorzustellen."Wir heißen ein neues Mitglied in unserer Familie willkommen", schrieb Heidi Klum zu zwei entzückenden Fotos des Vierbeiners. Zudem ließ sie ihre Fans den Namen des Hundes wissen: "Wir stellen vor: ANTON."Bereits vor einigen Wochen war die "GNTM"-Jurorin mit dem Irischen Wolfshund am Flughafen von Los Angeles gesichtet worden. Ein Hashtag auf Instagram verrät, dass der riesige Welpe erst fünfeinhalb Monate alt ist.Anton ist übrigens nicht der erste Hund in der Kaulitz-Familie. Im Jänner hatten Heidi und Tom ein Foto von Vierbeiner "Scotty" geteilt.(lm)