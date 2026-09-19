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Jedes Jahr gibt Heidi Klum für ihr Halloween-Kostüm alles.
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Party-Queen kündigt an

"Sehr blutig": Klum verrät erstes Detail zu Halloween

Die 53-Jährige stimmt ihre Fans bereits auf ihre legendäre Halloween-Party ein – und verspricht einen besonders blutigen Auftritt.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
19.09.2026, 12:59
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Halloween ist noch über einen Monat entfernt, doch Heidi Klum arbeitet bereits auf Hochtouren an ihrem diesjährigen Kostüm. Gegenüber dem "People"-Magazin gab das Supermodel einen ersten Hinweis auf ihre Verwandlung.

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"Es passt sehr gut zu Rotwein. Es ist sehr, sehr blutig", kündigte die 53-Jährige an. Mehr wollte sie allerdings nicht verraten. Auch Ehemann Tom Kaulitz soll wieder in einem Kostüm erscheinen, das thematisch zu ihrem spektakulären Look passt.

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Wie Bunte berichtet, planen die beiden ihre Halloween-Auftritte bereits seit Monaten. Der Tokio-Hotel-Star sprach im Vorjahr in seinem Podcast "Kaulitz Hills" davon, dass er und Heidi das Konzept für 2026 schon lange festgelegt hätten.

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Bei ihrer Party 2025 setzte das Model auf eine besonders aufwendige Medusa-Verwandlung. Bewegliche Schlangen bildeten ihre Haare, während ein gruselig gestaltetes Gesicht und auffällige Zähne den Look abrundeten. Tom erschien damals als versteinerter Mann.

Klum veranstaltet seit mehr als 20 Jahren ihre legendäre Halloween-Party in New York City. Die Gastgeberin startet dabei üblicherweise mehrere Stunden vor Partybeginn mit dem aufwendigen Styling. Damit die Prothesen zuverlässig halten, muss ihr komplettes Make-up zuvor entfernt werden.

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"Mir wurden schon Stücke von der Brust gerissen, weil sie zu schnell vorgegangen sind", beschrieb die Party-Queen die schmerzhafte Prozedur des Ablösens nach der Feier. In der Vergangenheit schlüpfte sie unter anderem in die Rolle eines riesigen Wurms oder stellte mit Tom gemeinsam E.T. dar.

red,Akt. 19.09.2026, 13:16, 19.09.2026, 12:59
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