i Jedes Jahr gibt Heidi Klum für ihr Halloween-Kostüm alles. APA Party-Queen kündigt an "Sehr blutig": Klum verrät erstes Detail zu Halloween Die 53-Jährige stimmt ihre Fans bereits auf ihre legendäre Halloween-Party ein – und verspricht einen besonders blutigen Auftritt. Von Heute Entertainment 19.09.2026, 12:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Halloween ist noch über einen Monat entfernt, doch Heidi Klum arbeitet bereits auf Hochtouren an ihrem diesjährigen Kostüm. Gegenüber dem "People"-Magazin gab das Supermodel einen ersten Hinweis auf ihre Verwandlung.

"Es passt sehr gut zu Rotwein. Es ist sehr, sehr blutig", kündigte die 53-Jährige an. Mehr wollte sie allerdings nicht verraten. Auch Ehemann Tom Kaulitz soll wieder in einem Kostüm erscheinen, das thematisch zu ihrem spektakulären Look passt.

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Wie Bunte berichtet, planen die beiden ihre Halloween-Auftritte bereits seit Monaten. Der Tokio-Hotel-Star sprach im Vorjahr in seinem Podcast "Kaulitz Hills" davon, dass er und Heidi das Konzept für 2026 schon lange festgelegt hätten.

Medusa-Auftritt sorgte 2025 für Aufsehen

Bei ihrer Party 2025 setzte das Model auf eine besonders aufwendige Medusa-Verwandlung. Bewegliche Schlangen bildeten ihre Haare, während ein gruselig gestaltetes Gesicht und auffällige Zähne den Look abrundeten. Tom erschien damals als versteinerter Mann.

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Klum veranstaltet seit mehr als 20 Jahren ihre legendäre Halloween-Party in New York City. Die Gastgeberin startet dabei üblicherweise mehrere Stunden vor Partybeginn mit dem aufwendigen Styling. Damit die Prothesen zuverlässig halten, muss ihr komplettes Make-up zuvor entfernt werden.

"Mir wurden schon Stücke von der Brust gerissen, weil sie zu schnell vorgegangen sind", beschrieb die Party-Queen die schmerzhafte Prozedur des Ablösens nach der Feier. In der Vergangenheit schlüpfte sie unter anderem in die Rolle eines riesigen Wurms oder stellte mit Tom gemeinsam E.T. dar.