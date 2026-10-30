i Henry Samuel: Der Sohn von Model Heidi Klum und Sänger Seal. IMAGO/NurPhoto Henry Samuel bei s.Oliver Heidi Klums Sohn landet großen Model-Deal Der 21-jährige Henry Samuel tritt in die Fußstapfen seiner berühmten Mutter und wird ab 2027 für die Männerlinie der Modemarke werben. Von Heute Entertainment 30.10.2026, 13:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Henry Samuel (21), Sohn von Heidi Klum (53) und Sänger Seal, hat sich seinen nächsten großen Modeljob gesichert. Ab 2027 wird er für die Männerlinie des Würzburger Modeunternehmens s.Oliver vor der Kamera stehen.

Das Besondere daran: Seine berühmte Mutter fungiert bereits als Werbegesicht der Marke. Mit dem neuen Deal stehen die beiden nun erstmals als prominentes Mutter-Sohn-Duo für das Label vor der Kamera.

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Während Heidi für das Label wirbt, soll Henry künftig vor allem die Herrenmode präsentieren, heißt es bei BILD.

Das sagt der Co-CEO zum Deal

Mit Henry Samuel will s.Oliver gezielt eine jüngere Kundschaft ansprechen. Co-CEO Johannes Rellecke erklärte: "Henry überzeugt durch seine Natürlichkeit, seine starke Präsenz und seinen individuellen Stil. Er verkörpert eine junge Generation, die Mode selbstbewusst und unkompliziert lebt."

Auch Henry selbst äußerte sich zu seinem Stil: "Für mich geht es bei Mode darum, sich wohlzufühlen und seinen eigenen Stil zu finden." Besonders gefallen ihm demnach "unkomplizierte Looks, die trotzdem Persönlichkeit zeigen".

Karriere startete erst 2025

Seine Modelkarriere startete Henry im Januar 2025 bei einer Haute-Couture-Show von Lena Erziak in Paris. Danach zierte er die Cover von Hunger, InStyle und Esquire. Er lief unter anderem für Kith in New York sowie für GCDS auf der Mailänder Fashion Week.

Bei den Vienna Awards for Fashion & Lifestyle in der Wiener Hofburg zog er am 21. Oktober alle Blicke auf sich. In einem maßgeschneiderten, babyblauen Anzug des Designers Danny Reinke posierte er selbstbewusst für die Kameras.

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Henry ist nicht das einzige Kind von Heidi Klum, das in der Modewelt Fuß fasst. Seine ältere Schwester Leni (22) modelt bereits seit 2021, die jüngere Schwester Lou (17) feierte Anfang Oktober 2026 ihr Debüt bei der Fashion Week in Paris.