Mann überschüttet Frau mit Eimer voller Durchfall

In Los Angeles wurde eine Frau von einem Obdachlosen mit seinen Fäkalien attackiert. Nun muss sie alle drei Monate auf mögliche Infektionskrankheiten untersucht werden.

Die unfassbare Ekel-Attacke spielte sich bereits im April in Los Angeles ab. Gemeinsam mit ihren Freundinnen wollte Heidi Van Tassel einen gemütlichen Abend in der Nähe des Hollywood Boulevards verbringen.Doch der Tag endete für die US-Amerikanerin in einer Katastrophe. Van Tassel saß gerade in ihrem Auto, als plötzlich ein obdachloser Mann auf sie zukam, der einen Eimer voller Fäkalien dabei hatte.Der Obdachlose zerrte Van Tassel aus ihrem Fahrzeug und kippte den Inhalt über ihren Kopf. "Es war Durchfall, heiße Flüssigkeit", erzählt die Frau gegenüber "NBC" und kämpft dabei immer noch mit den Tränen."Ich war komplett durchnässt, es tropfte von meinen Wimpern und in meine Augen. Er verteilte es komplett auf mir", erinnert sie sich weiter.Nach dem Ekel-Angriff musste die Frau sofort in ein Krankenhaus gebracht werden. Van Tassel erklärte, es sah so aus, "als ob der Mann über einen Monat davon gesammelt hätte." Im Spital bestätigten die Ärzte, dass es sich um Fäkalien handelte.Eine Untersuchung des Mannes ergab, dass er an Schizophrenie und einer psychotische Störung leide. Nach einer Anklage wegen Körperverletzung wurde er für zwei Monate in ein Wohnheim für Menschen mit psychischer Erkrankung gebracht.Seit August befindet er sich aber wieder auf freiem Fuß. Van Tassel muss nun alle drei Monate auf Infektionskrankheiten durch Stuhlkontakt getestet werden.Zudem kämpft sie seit dem Angriff mit einer Posttraumatischen Belastungsstörung. "Ich werde niemals, wirklich niemals, sein Gesicht vergessen", so die Frau.