18.11.2019 5:30 Heimopfer: "Vieles hat sich nicht geändert"

Anna H. will selbst Betreuerin werden. Bild: Andreas Klammer

Anna H. (42), die selbst in einem Heim aufwuchs, machte in ihrer Ausbildung zur Betreuerin eine schockierende Erfahrung: Noch immer würden Kinder in Heimen geschlagen werden.