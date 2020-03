Heimwerker bohrte Gasleitung über Tür an

Die Feuerwehr am Einsatzort.

Viel Zeit zum Heimwerken haben derzeit die meisten Menschen aus gegebenem Anlass, in Wr. Neustadt ging das am Freitag allerdings etwas schief.

Bei Umbauarbeiten daheim bohrte ein Wiener Neustädter am Freitag gegen 14:30 Uhr eine Gasleitung an, löste damit einen Feuerwehreinsatz aus. Nach seinem Malheur hatte der Heimwerker aber vorbildlich gehandelt, sofort selbst die Einsatzkräfte alarmiert und das Gas abgedreht.Die Florianis wies er dann auch gleich ein, zeigte ihnen das Loch über dem Türstock und den abgedrehten Haupthahn. Die stellten fest, dass immer noch Restgas aus Leitungssystem nachströmte, mussten ansonsten aber nicht mehr viel tun als gut zu lüften.Der Heimwerker kam mit dem Schrecken davon, muss jetzt aber wohl den einen oder anderen Euro mehr für die kaputte Leitung in sein Bastelbudget einkalkulieren. Die Feuerwehr konnte recht bald wieder einrücken.