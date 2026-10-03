i Heino sagt über Helmut Werner, dass er wie ein Sohn für ihn sei. APA-Images / Starpix Er lebt bei Helmut Werner Heino über Österreich: "Könnte mir nicht besser gehen" Der Schlagersänger schwärmt von seinem Leben in Österreich. Sein Manager ist für ihn wie ein Sohn – zum leiblichen Sohn hat er keinen Kontakt. Von Heute Entertainment 03.10.2026, 11:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Knapp drei Jahre nach dem Tod seiner Ehefrau Hannelore hat Schlagersänger Heino (87) in Kitzbühel eine neue Familie gefunden. Gemeinsam mit seinem Manager Helmut Werner, dessen Frau Nicole und deren kleinem Sohn lebt der Volksmusik-Star in Österreich.

"Ich vermisse natürlich Hannelore, klar, aber ansonsten habe ich den Himmel auf Erden, es könnte mir nicht besser gehen", sagte der 87-Jährige in der SWR-Sendung Nachtcafé.

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Laut "tag24.de" ist sein Manager Helmut inzwischen wie ein Sohn für ihn. "Er liest mir alle Wünsche von den Augen oder vom Mund ab", erklärt Heino. Der kleine Sohn seines Managers nennt ihn liebevoll Opa.

Enkel bringt ihm die Zeitung

Im Alltag genießt Heino die Zeit mit seiner Wahlfamilie. Der Kleine bringe ihm morgens die Zeitung, nachmittags gehe er mit ihm in den Garten an die Schaukel oder renne ihm auf dem Fahrrad hinterher.

"Ich war nie so glücklich, Hannelore jetzt ausgenommen, wie ich jetzt bin", betont der Sänger. Die besondere Familienkonstellation gibt dem Star offenbar neuen Lebensmut.

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Kein Kontakt zum leiblichen Sohn

Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: Zu seinem leiblichen Sohn hat Heino seit Längerem keinen Kontakt mehr. "Hannelore ist jetzt drei Jahre tot. Und seitdem habe ich meinen Sohn nicht mehr gesehen, nicht mehr gehört, weder Weihnachten noch Geburtstag noch Silvester", so Heino.