StartseiteUnterhaltungSchlager
Heino sagt über Helmut Werner, dass er wie ein Sohn für ihn sei.
Heino sagt über Helmut Werner, dass er wie ein Sohn für ihn sei.
APA-Images / Starpix
Er lebt bei Helmut Werner

Heino über Österreich: "Könnte mir nicht besser gehen"

Der Schlagersänger schwärmt von seinem Leben in Österreich. Sein Manager ist für ihn wie ein Sohn – zum leiblichen Sohn hat er keinen Kontakt.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
03.10.2026, 11:04
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Knapp drei Jahre nach dem Tod seiner Ehefrau Hannelore hat Schlagersänger Heino (87) in Kitzbühel eine neue Familie gefunden. Gemeinsam mit seinem Manager Helmut Werner, dessen Frau Nicole und deren kleinem Sohn lebt der Volksmusik-Star in Österreich.

"Ich vermisse natürlich Hannelore, klar, aber ansonsten habe ich den Himmel auf Erden, es könnte mir nicht besser gehen", sagte der 87-Jährige in der SWR-Sendung Nachtcafé.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Laut "tag24.de" ist sein Manager Helmut inzwischen wie ein Sohn für ihn. "Er liest mir alle Wünsche von den Augen oder vom Mund ab", erklärt Heino. Der kleine Sohn seines Managers nennt ihn liebevoll Opa.

Enkel bringt ihm die Zeitung

Im Alltag genießt Heino die Zeit mit seiner Wahlfamilie. Der Kleine bringe ihm morgens die Zeitung, nachmittags gehe er mit ihm in den Garten an die Schaukel oder renne ihm auf dem Fahrrad hinterher.

Auch interessant

Heino zuckt wegen Gendern aus – droht mit Dreh-Abbruch
Schlagerstar Heino in Salzburg am Herzen operiert
"Eiserne Schule" – Gabalier wurde zum Superstar erzogen

"Ich war nie so glücklich, Hannelore jetzt ausgenommen, wie ich jetzt bin", betont der Sänger. Die besondere Familienkonstellation gibt dem Star offenbar neuen Lebensmut.

Kein Kontakt zum leiblichen Sohn

Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: Zu seinem leiblichen Sohn hat Heino seit Längerem keinen Kontakt mehr. "Hannelore ist jetzt drei Jahre tot. Und seitdem habe ich meinen Sohn nicht mehr gesehen, nicht mehr gehört, weder Weihnachten noch Geburtstag noch Silvester", so Heino.

red,03.10.2026, 11:04
Mehr zum Thema
HeinoHelmut WernerSchlager
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote