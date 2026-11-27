i Heinos Version unterscheidet sich musikalisch deutlich von der Aufnahme aus dem Jahr 1938. IMAGO/Eventpress Kontroverse um "Erika" Heino nimmt neue Version von NS-Marschlied auf Schlagersänger Heino sorgt mit seinem neuen Song "Erika" für Aufsehen: Der Text stammt aus einem Marschlied der Nazi-Zeit. Von Heute Entertainment 27.11.2026, 16:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schlagersänger Heino hat für seine neue Veröffentlichung "Erika (Auf der Heide)" Textteile eines bekannten Marschliedes aus der Zeit des Nationalsozialismus verwendet.

Das Lied ist seit Kurzem auf Streaming-Plattformen verfügbar und wurde von Heino auf seinen Social-Media-Kanälen mit einem Video angeteasert, in dem er auf einer Wiese steht und singt.

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Das Management des Sängers weist jedoch jegliche Verbindung zum Original vehement zurück.

In Heinos Version kommt die erste Strophe des Liedes "Erika" von Herms Niel (1888–1954) zum Einsatz. Das Lied beginnt mit den Worten: "Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein und das heißt Erika".

Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, wurde Herms Niel, mit bürgerlichem Namen Hermann Nielebock, 1933 zum Komponisten von Marschliedern in der NS-Zeit ernannt und später als Mitläufer eingestuft.

Neue musikalische Aufbereitung

Heino verwendet keine weiteren Strophen des Originals. Seine Version unterscheidet sich musikalisch deutlich von der Aufnahme aus dem Jahr 1938. Der neue Song ist ein schneller Techno-Beat, der an Ballermann-Hits erinnert.

Heinos Manager Helmut Werner betont: "Der Song ist eine neue Komposition" und habe mit dem Werk von 1938 überhaupt nichts zu tun. Das Lied sei bei der Musikverwertungsgesellschaft Gema als eigenständiges Werk angemeldet worden.

Laut Werner eigne sich "Erika" nun bestens als Party-Hit – der Teaser wurde auf Instagram in kurzer Zeit millionenfach angesehen und zehntausendfach geteilt.

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Klares Statement gegen rechte Vereinnahmung

"Wir lassen uns auch nicht im Ansatz ins rechte Eck stellen", sagte der Manager. Heino habe erst kürzlich den israelischen Botschafter in Berlin getroffen und erfolgreich gegen einen AfD-Kreisverband geklagt, der behauptet hatte, Heino würde die Partei bei einer Landratswahl bevorzugen.