i Heino IMAGO/Eventpress Sogar sein Ehebett Radikaler Schritt! Heino verkauft seinen ganzen Besitz Der Volksmusik-Star trennt sich von Hunderten persönlichen Gegenständen. Darunter: das Lieblingsauto seiner verstorbenen Frau Hannelore. Von Heute Entertainment 11.10.2026, 16:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schlager-Legende Heino räumt auf. Der 87-Jährige hat angekündigt, rund 1000 persönliche Dinge zu versteigern. Dabei handelt es sich um Gegenstände aus seinem Leben, die ihm einst viel bedeutet haben.

Unter den Stücken, von denen sich der Sänger trennen will, ist auch ein ganz besonderes Fahrzeug: das Lieblingsauto seiner verstorbenen Ehefrau Hannelore, ein blaues BMW-Cabrio. Das Paar war über 40 Jahre verheiratet, Hannelore verstarb 2021.

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Laut BILD zeigte Heino einem Reporter die Gegenstände, die unter den Hammer kommen sollen. Der Volksmusiker öffnete dabei seine Türen und gab Einblick in die vielen Erinnerungsstücke. Darunter auch ein maßgefertigtes Ehebett, Uhren, Schmuck, ein Mammuts-Knochen und viele Kunstwerke.

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Emotionaler Abschied

Für Fans des Künstlers bietet die Versteigerung eine einmalige Gelegenheit, ein Stück der deutschen Musikgeschichte zu ergattern. Welche weiteren Schätze neben dem Auto versteigert werden, dürfte in den kommenden Wochen für Aufsehen sorgen.