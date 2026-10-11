StartseiteUnterhaltungStars
Heino
Heino
IMAGO/Eventpress
Sogar sein Ehebett

Radikaler Schritt! Heino verkauft seinen ganzen Besitz

Der Volksmusik-Star trennt sich von Hunderten persönlichen Gegenständen. Darunter: das Lieblingsauto seiner verstorbenen Frau Hannelore.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
11.10.2026, 16:21
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Schlager-Legende Heino räumt auf. Der 87-Jährige hat angekündigt, rund 1000 persönliche Dinge zu versteigern. Dabei handelt es sich um Gegenstände aus seinem Leben, die ihm einst viel bedeutet haben.

Unter den Stücken, von denen sich der Sänger trennen will, ist auch ein ganz besonderes Fahrzeug: das Lieblingsauto seiner verstorbenen Ehefrau Hannelore, ein blaues BMW-Cabrio. Das Paar war über 40 Jahre verheiratet, Hannelore verstarb 2021.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Auch interessant

Heino zuckt wegen Gendern aus – droht mit Dreh-Abbruch
Heino über Österreich: "Könnte mir nicht besser gehen"
Nach Koma: Ralph Siegel will nochmal zum "ESC"

Laut BILD zeigte Heino einem Reporter die Gegenstände, die unter den Hammer kommen sollen. Der Volksmusiker öffnete dabei seine Türen und gab Einblick in die vielen Erinnerungsstücke. Darunter auch ein maßgefertigtes Ehebett, Uhren, Schmuck, ein Mammuts-Knochen und viele Kunstwerke.

Emotionaler Abschied

Für Fans des Künstlers bietet die Versteigerung eine einmalige Gelegenheit, ein Stück der deutschen Musikgeschichte zu ergattern. Welche weiteren Schätze neben dem Auto versteigert werden, dürfte in den kommenden Wochen für Aufsehen sorgen.

red,11.10.2026, 16:21
Mehr zum Thema
HeinoVersteigerungSchlager
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote