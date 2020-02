Video: So spannte Strache seine Fans auf die Folter

Beim Aschermittwoch in der Prateralm badete Heinz-Christian Strache im Applaus seiner treuesten Anhänger – und sagte der FPÖ den (Wahl-)Kampf an.

Eine Stunde und acht Minuten referierte Heinz-Christian Strache beim Aschermittwoch der "DAÖ" vor rund 150 Fans, bevor er die Bombe platzen ließ. "Überraschungen sind das Salz in der Suppe", lachte der einstige FPÖ-Chef in der Wiener Prateralm, und verkündete dann, was in Wirklichkeit kaum jemanden überraschte: "Liebe Freunde, es wird diesen Neustart mit mir geben."Heißt: Bei der Wien-Wahl im Herbst kehrt der ehemalige Vizekanzler zu seinen Wurzeln in der Wiener Gemeinde- und Landespolitik zurück. Für "DAÖ", die dann Liste Strache oder ähnlich heißen könnte, zieht der 50-Jährige in den Wiener Wahlkampf und will vor allem der FPÖ Stimmen abjagen.Wie die Treuen, die 20 Euro Eintritt bezahlten, um Strache bei Bier, Heringssalat und Kasnockerl zuzuhören, darauf reagierten, siehst du