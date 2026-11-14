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Die Schauspieler (l-r) Luise Baehr, Markus Brandl, Michael Pascher (hinten), Sebastian Stroebel (Mitte), Maxi Wawel (vorne), Robert Lohr (hinten) und Gundula Niemeyer (vorne) / Dreharbeiten zur 10. Staffel der ZDF-Serie DIE BERGRETTER
Die Schauspieler (l-r) Luise Baehr, Markus Brandl, Michael Pascher (hinten), Sebastian Stroebel (Mitte), Maxi Wawel (vorne), Robert Lohr (hinten) und Gundula Niemeyer (vorne) / Dreharbeiten zur 10. Staffel der ZDF-Serie DIE BERGRETTER
imago/Stephan Görlich
Fans müssen jetzt stark sein

Nach 17 Jahren! "Bergretter"-Star muss gehen

Der österreichische Schauspieler Heinz Marecek (81) sagt der ZDF-Erfolgsserie "Die Bergretter" Lebewohl. Privat genießt er das Leben auf Ibiza.
Von Heute Entertainment
14.11.2026, 18:00
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Nach 17 Jahren ist Schluss: Heinz Marecek verabschiedet sich von der beliebten ZDF-Serie "Die Bergretter". Seit 2009 schlüpfte der 81-Jährige in die Rolle des Pensionswirts Franz Marthaler – nun wird seine Figur den Serientod sterben.

Der gebürtige Wiener gehörte von Anfang an zur festen Besetzung der Kultserie und sorgte mit seinem Humor für viele heitere Momente. Das ZDF dankt ihm für die Zusammenarbeit in "17 großartigen Jahren".

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Wie bunte.de berichtet, hat es Marecek privat längst woanders hingezogen: Gemeinsam mit seiner zweiten Ehefrau Christine lebt der Schauspieler auf Ibiza. Das Paar ist bereits seit 1985 verheiratet – also seit über 40 Jahren.

Familie auf Ibiza vereint

Christine ist ebenfalls Schauspielerin. Gemeinsam haben die beiden zwei erwachsene Kinder: Tochter Sarah lebt mit ihrem Sohn in Berlin, Sohn Ben wohnt in Wien. 2021 wurde Marecek durch die Geburt seines Enkels zum Großvater.

Das Haus auf der Balearen-Insel gehörte einst Christines Eltern. An Weihnachten kommt dort die ganze Familie zusammen. Der Beruf als Schauspieler verlange ohnehin viele Reisen, so Marecek – da sei es egal, ob man in Wien, München oder eben auf Ibiza wohne.

red, 14.11.2026, 18:00
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