Heiratsantrag bei Crime Runners: Ring lag im Safe

Liebesglück im Escape Room: Stefanie N. nutzte ein Crime Runners Erlebnis, um ihrer langjährigen Freundin Leonie H. einen Heiratsantrag zu machen.

Finale für Antrag adaptiert

Spannende Story, mehr Effekte

Seit vielen Jahren boomen Escape-Games in Wien. Dabei müssen Besucher Aufgaben in einer vorgegebenen Zeit lösen, um sich aus einem geschlossenen Raum zu befreien.Stefanie H. hat sich für ihren Heiratsantrag die Crime Runners am Schottenring ausgesucht. Eine Stunde hatte sie gemeinsam mit ihrer Freundin Leonie Zeit, um die korrupten Machenschaften eines Politikers aufzudecken. Anstatt des dunklen Geheimnisses, fand die Angetraute einen Ring im Safe des finalen Rätsels.Es folgte ein eindeutiges "Ja". "Wir sind überglücklich und freuen uns, die Crime Runners bald einmal wieder bei der nächsten Mission zu unterstützen", erzählte Stefanie nach dem Spiel. "Wir danken dem Team noch einmal herzlich für die fantastische Unterstützung."Die Crime Runners haben das Finale ihres ersten Spielraums etwas adaptiert, um den Antrag so reibungslos wie möglich zu machen. "Einem Antrag live beiwohnen zu dürfen, ist schon etwas ganz Besonderes und wir fühlen uns geehrt, dass das junge Paar unser Angebot zu diesem tollen Anlass gewählt hat", erklärte Lukas Rauscher, Geschäftsführer von Crime Runners. "Wir gratulieren den frisch Verlobten von ganzem Herzen und freuen uns bereits auf ein Wiedersehen."Bei Crime Runners handelt es sich um eine Weiterentwicklung gegenüber den klassischen Live Escape Games. Das Grundprinzip des gemeinsamen Rätselns wurde dabei übernommen und um eine spannende und zusammenhängende Story erweitert. Videoclips, sowie Audio,- Licht- und Bühneneffekte runden das Erlebnis ab.