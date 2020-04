Heißester Tag der Woche, dann kommt Dauerregen

Am Dienstag erlebt Österreich mit bis zu 26 Grad den heißesten Tag der Woche. Dann breitet sich Regen über das Land aus und lässt die Temperaturen fallen.

Wetter-Übersicht

Es ist derart trocken, dass die Behörden Rauch- und Grillverbote (siehe Fotoshow) verhängt haben. Nun zeichnet sich aber Erfrischung ab. Am Dienstag dominiert in der Osthälfte am Vormittag der Sonnenschein. In Vorarlberg sowie im Tiroler Außerfern und Oberland zieht es hingegen in der Früh zu und am Vormittag gehen erste Regenschauer nieder. Im Tagesverlauf breiten sich diese ostwärts aus, örtlich gehen Gewitter nieder. Bis zum Abend freundlich und trocken bleibt es noch von Unterkärnten und dem Steirischen Hügelland bis ins Weinviertel. Vor den Schauern weht föhniger Südwind und die Temperaturen steigen auf 16 bis 25 Grad.Der Mittwoch beginnt meist trüb, besonders im Bergland und an der Alpennordseite auch nass. Nur ganz im Osten und Südosten zeigt sich in der Früh noch kurz die Sonne. Tagsüber zieht es auch hier zu und weitere Schauer, im Süden auch lokale Gewitter, gehen nieder. Ein paar Auflockerungen sind am Nachmittag dann wieder von Vorarlberg bis Oberkärnten möglich. An der Alpennordseite und im Osten weht lebhafter Westwind. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 Grad in den Nordalpen und 20 Grad im Südosten.Am Donnerstag scheint im Osten und zunächst auch an der Alpennordseite häufig die Sonne, von Vorarlberg bis Oberkärnten ziehen von der Früh weg einzelne Regenschauer durch. Diese verstärken sich und breiten sich aus, am Nachmittag gehen sie in kräftigen und örtlich gewittrigen Regen über. Am Abend kommen die Schauer etwa bis nach Unterkärnten und ins westliche Niederösterreich voran. Lebhafter bis kräftiger, von Süd auf West drehender Wind und von West nach Ost 9 bis 22 Grad.Der Staatsfeiertag am Freitag präsentiert sich von seiner oft nassen, kühlen und windigen Seite. Vor allem an der Alpennordseite regnet es häufig, vorübergehend fallen bis 1300 m herab ein paar Schneeflocken. Die Sonne zeigt sich kaum, nur von Vorarlberg bis Oberkärnten lockert es am Nachmittag ein wenig auf. Bei kräftigem Wind aus West bis Nordwest kommen die Temperaturen nicht mehr über 7 bis 16 Grad hinaus.