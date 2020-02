Begleitet Florian Helene zu ihrem Österreich-Konzert?

Seit kurzem machen Gerüchte um ein Liebescomeback der beiden die Runde. Wird Florian Silbereisen Helene Fischer auch zu ihrer Show in Bad Hofgastein begleiten?

Helene Fischer kommt nach Österreich

Details zu Helenes Auftritt in Salzburg

"Manchmal braucht man eine Auszeit, um wieder zu einander zu finden", kommentierte Schlager-Urgestein G.G. Anderson (70) das Liebesleben seiner Kollegen Helene Fischer (35) und Florian Silbereisen (38). Mit seiner Bemerkung, Helene "wolle zurück zu ihm [Florian Silbereisen, Anm.]" und dass man innerhalb der Branche schon längst Anzeichen einer neuen Romanze vermute, tritt Anderson Anfang der Woche eine Welle von Spekulationen los.Ohnehin ist es im letzten Jahr um die Schlager-Königin eher leise geworden. Sie selbst hatte sich eine Pause gegönnt, ihre Fans mussten sich mit wenigen Auftritten zufrieden geben.In Österreich freut man sich deshalb umso mehr auf den 4. April, wenn Helene in Bad Hofgastein ein spektakuläres Open-Air-Konzert geben wird. Die Vorbereitungen für das Event, bei dem bis zu 35.000 Gäste erwartet werden, laufen bereits auf Hochtouren. Ist vielleicht auch Florian Silbereisen, mit dem Helene auch nach ihrer Trennung bekanntlich ein inniges Verhältnis pflegt, zu Gast in Salzburg?Konzert-Veranstalter Klaus Leutgeb kennt alles Details der fulminaten Helene Fischer-Konzert. Die Frage, ob auch Helene Fischers Ex Florian Silbereisen anreisen und vielleicht sogar Teil der Show sein wird, kann er im Moment noch nicht beantworten: "Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung", verrät Leutgeb.Bislang haben sich weder Helene Fischer noch Florian Silbereisen zu den Gerüchten geäußert. Mitte März macht Silbereisen mit einer "Schlager Lovestory" in Halle (Deutschland) Station. Vielleicht gibt es da ein Statement oder Liebes-Outing des nebenberuflichen "Traumschiff"-Kapitäns.