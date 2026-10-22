Große Überraschung bei Helene Fischers Show

Noch sind es mehr als zwei Monate bis Weihnachten, doch für Helene Fischer beginnt die schönste Zeit des Jahres schon jetzt. Am 30. und 31. Oktober zeichnet Deutschlands größter Showstar ihre legendäre Weihnachtsshow in Düsseldorf auf.
Die Fans dürfen wieder live dabei sein – Tickets sind über Ticketmaster erhältlich. Im Fernsehen läuft "Die Helene Fischer Show" dann am ersten Weihnachtsfeiertag um 20.15 Uhr im ZDF.
Die 42-Jährige holt sich prominente Verstärkung: Roland Kaiser (74), Kerstin Ott (44), der Graf von Unheilig, Giovanni Zarrella (48) und Wincent Weiss (33) sind mit dabei. Für den Humor des Abends sorgt Komikerin Carolin Kebekus (46).
Besonders spannend: Mit Nina Chuba (28) bringt Fischer auch jüngere Töne unter den Weihnachtsbaum. Die Rapperin sorgt für einen frischen Kontrast zu den Schlager-Legenden.
Auch die Fans freuen sich in der Kommentarspalte über die junge Künstlerin.
Für Fischer ist es ein besonderes Comeback: 2025 hatte sie sich eine Baby-Pause gegönnt, nachdem sie im Sommer zum zweiten Mal Mama geworden war. Ihre Weihnachtsshow feierte 2011 Premiere und wurde für Millionen Zuschauer zum festen Ritual am ersten Weihnachtsfeiertag.