Helene gibt Konzerte nur mehr zum Luxus-Tarif

Wer auf ein Konzert von Schlagerstar Helene Fischer will, muss schnell sein und viel Geld ausgeben.

Bei ihrer Live-Tour im Herbst 2017/2018 trat Helene Fischer noch in über zehn Städten auf. Fans konnten sie damals in insgesamt 63 Shows live miterleben. Doch damit ist jetzt schon seit einiger Zeit Schluss.Die Schlagersängerin gibt nämlich seit der Bekanntgabe ihrer "Auszeit" nur mehr wenige, exklusive (Privat-)Konzerte. Live miterleben konnten sie zuletzt nur wenige Fans. Ihre letzten Auftritte hatte sie unter anderem auf der Jacht des Pharma-Milliardärs Willi Beier, bei einer Betriebsfeier des Autobauers Daimler sowie beim 80. Geburtstag des Millionärs und Unternehmers Günter Papenburg. "Watson" spricht sogar davon, dass die Schlagersängerin ihre Strategie geändert habe. Denn auch ihre nächsten geplanten Konzerte sind exklusiv. So tritt Helene am 4. April 2020 im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Sound & Snow" in der Ski-Region Gasteinertal (Salzburg) auf.Die günstigsten Tickets für das Event kosten rund 100 Euro, die teuersten Tickets für VIP satte 499.99 Euro. Das zweite Konzert von Helene im Jahr 2020 ist ebenfalls exklusiv. Am 5. April singt sie beim "SnowpenAir" in der Schweiz. Auch hier kosten die Tickets rund 118 Euro.Wann Helene wieder ein "normales" Konzert gibt, ist nicht bekannt.