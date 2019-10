"Nur Wolfgang Grupp darf meine Unterwäsche sehen"

Helene Fischer gab am Samstag ein Privatkonzert bei der 100-Jahre-Feier des deutschen Textilunternehmens Trigema.

Vor rund 1.500 geladenen Gäste stand die 35-jährige Schlagerkönigin in einem luxuriösen Festzelt in der südwestdeutschen Kleinstadt Burladingen auf der Bühne.Wie unter anderem, spendierte Wolfgang Grupp, Chef des Textilunternehmens "Trigema", seinen Mitarbeitern zum runden Firmenjubiläum ein Privatkonzert des Superstars.Kurz vor 21 Uhr setzte Helene Fischer zu einem rund 105 Minuten dauernden Set an, bei dem keiner ihrer Hits fehlte. Zwischen zwei Songs ließ es sich die erfolgreiche Musikerin auch nicht nehmen, mit dem Gastgeber zu flirten. "Ich trage übrigens auch 'Trigema'-Unterwäsche. Die bekommt aber nur Wolfgang Grupp zu sehen", scherzte sie zur Belustigung der Anwesenden.Grupp selber freute sich auf Nachfrage der "Bild"-Zeitung über den Auftritt Fischers: "Eine tolle Show! Ich würde Helene Fischer sofort wieder buchen. Sie war jeden Cent wert!". Insider schätzen, dass man für ein Privatkonzert von Helene Fischer rund 250.000 Euro hinblättern muss.Es war nun schon das dritte Privatkonzert, das sie in diesem Jahr gab. Für ihre Fans, die den privaten Auftritten teilweise recht negativ gegenüberstehen, steht sie am 4. April 2020 in Bad Hofgastein wieder auf der Bühne.