Helene Fischer schwärmt erstmals von ihrem Tom

In der intimen Talkshow "Wetten, dass war's..." von Frank Elstner erzählte die Schlagersängerin erstmals von ihrer Beziehung.

Groß war der mediale Wirbel, als die 35-Jährige am 19. Dezember 2018 via Instagram-Posting verkündete, in einer Beziehung mit dem Akrobaten Thomas Seitel zu stehen. Seitdem gab es unzählige Berichte über die beiden, die allerdings allesamt nicht auf Aussagen von Fischer oder Seitel beruhten. Denn es gab keinerlei Aussagen über das Privatleben aus erster Hand. Bis jetzt.In der YouTube-Sendung "Wetten, dass war's..." von Frank Elstner ließ sich Fischer nun erstmals zu ein paar Worten über ihre Beziehung zu Thomas Seitel hinreissen. "Wer ist denn Thomas Seitel? Da wird so viel spekuliert und leider auch Schlimmes und Blödsinn geschrieben", so Fischer über die ständigen Medienspekulationen.Elstner eröffnet ihr dann die Möglichkeit, dich selber ein paar Worte über den Mann in ihrem Leben zu tätigen. Diese Chance nutzt Fischer in dem fast 50 Minuten dauernden Gespräch: "Er ist fürsorglich, er ist liebevoll. Er ist einfach der neue Mann an meiner Seite, der mir das Leben aber auch - glaube ich - sehr leicht machen wird. Und, der wundervoll ist zu mir und der, der genau passt. Und, wo ich mir alles vorstellen kann".Auch über die Auszeit, in der sie sich momentan befindet, verliert sie einige Sätze. Zur Zeit spiele ihr Privatleben "eine große Rolle", daher lässt sie einen genauen Zeitpunkt für ihre Rückkehr ins Showgeschäft noch offen. "Ich hab mir kein Limit gesetzt. Im Moment genieße ich es einfach, etwas raus zu sein", sagt sie.(baf )