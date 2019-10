Robbie Williams holt Helene Fischer für Duett

Helene Fischer setzte sich in einen Flieger und düste für ein Duett nach London zu Robbie Williams. Er gab zu, sie ist die Fleißigere.

Warum Robbie unbedingt Helene wollte

Helene arbeitet viel härter als Robbie

"Sie ist einfach großartig"

Helene Fischer und Robbie Williams arbeiten hart, um uns ein Geschenk zu Weihnachten zu machen: Rechtzeitig zum Fest (und zum Weihnachtsgeschäft) bringt Robbie Williams sein neues Album "The Christmas Present" raus.Für einen Song flog berühmte Hilfe aus Deutschland ein. Robbie wollte Helene Fischer für den Weihnachtsklassiker "Santa Baby" aus dem Jahr 1953. Schon Gwen Stefani, Kylie Minogue, Miley Cyrus, Michael Buble und Ariana Grande haben den Eartha-Kitt-Hit gesungen.Robbie kennte Helene schon seit einem Jahrzehnt. Damals liefen sie sich bei einer Preisverleihung über den Weg. "Sie ist eine liebevolle und hinreißende Person", schwärmt der Brite im Interview mit " SpotOnNews ". Aber Robbie mag sie nicht nur, er will auch mit ihr arbeiten, weil sie gut und fleißig ist. "Sie hat ein unglaubliches Talent."Helene kam zu Robbie, um "Santa Baby" einzuspielen. "Sie ist sehr kreativ und arbeitet unglaublich hart. Viel härter als ich es zum Beispiel tue. Ihre Leidenschaft, ihre Passion und ihren Spaß an der Sache bewundere ich. Es war schön, ein wenig Zeit mir ihr im Studio zu verbringen."Robbie zieht den Hut vor Helene: "Es war eine große Ehre für mich, mit ihr zusammenzuarbeiten. Sie ist einfach großartig."Neben Helene lud Robbie noch weitere Stars für sein Album ein. Der allergrößte Star singt auf "The Christmas Present" zum ersten Mal für ein größeres Publikum. Robbies siebenjährige Tochter Theodora darf am Ende eines Songs ihr Gesangsdebüt geben. Robbie ist sich sicher, dass die Herzen der Zuhörer schmelzen werden. Genau wie seines.