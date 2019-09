Helfer lotsten Feuerwehr zu verstecktem Autobrand

Bei Mistelbach ging am Montag ein Auto in Flammen auf, die drohten auf den angrenzenden Windschutzgürtel überzugreifen.

Feueralarm am am Montagachmittag in Mistelbach! Zwischen Ebendorf und der Umfahrung Mistelbach stand abseits der betonierten Straße ein Fahrzeug in Flammen. Der Lenker hatte sich retten können, sein Auto brannte aber völlig nieder.Dank der Hilfe von aufmerksamen Passanten konnte die Feuerwehr die versteckte Einsatzstelle rasch finden. Diese hatten sich zuvor auch um den Lenker gekümmert. Ein Team des Roten Kreuzes übernahm später die weitere Betreuung des Mannes.Durch zwei Atemschutztrupps konnte die Feuerwehr den Brand löschen und ein Übergreifen der Flammen auf den Windschutzgürtel, welcher sich unmittelbar neben dem brennenden Auto befand, verhindern.