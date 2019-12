09.12.2019 5:31 Helferin: "Teilen ist eine Form von Dankbarkeit"

Gerti Sengel hilft in Altsimmering mit. Bild: Sabine Hertel

Schon seit 2013 werden Bedürftige in der Pfarre Altsimmering in der Kobelgasse 24 betreut. Pastoralassistentin Gerti Sengel (59) hilft seit Beginn in der Wärmestube mit.