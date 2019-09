Heli landete nach Notfall bei Mäci auf SCS-Parkplatz

Am Sonntag musste es schnell gehen: Ein McDonalds-Besucher hatte in der SCS einen Krampfanfall, die Rettungskette funktionierte einwandfrei.

Schock für zahlreiche Gäste des Fast Food-Riesen McDonald's in der Shopping City Süd in Vösendorf (Mödling) am Sonntag: Ein Besucher erlitt plötzlich einen Krampfanfall.Passanten wählten umgehend den Notruf, kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Mann."Hierbei wurde der Rettungswagen aus Mödling, der Christophorus 9 und eigens dafür ausgebildete Sicherheitsleute der SCS alarmiert. Die Sicherheitsmitarbeiter übernahmen die Erstversorgung und wiesen Rettungswagen und Hubschrauber ein", berichten die Mitarbeiter des Roten Kreuzes Mödling.Der Mann wurde anschließend vom Rettungsheli ins Spital geflogen.