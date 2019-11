"E.T."-Star Henry Thomas entgeht Gefängnisstrafe

Erst fuhr er betrunken Auto, dann blieb Henry Thomas mitten in einer Kreuzung stehen und wurde ohnmächtig.

Der ehemalige Kinderstar Henry Thomas war Mitte Oktober wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen worden. Laut "TMZ" hatte ihn die Polizei bewusstlos in seinem Wagen gefunden. Später stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Der 48-Jährige verbrachte eine Nacht in der Zelle und wurde danach wieder auf freien Fuß gesetzt.Doch die Aktion bleibt nicht ohne Folgen: Der Schauspieler muss für ein Jahr an einem Resozialisierungsprogramm teilnehmen, eine Strafe von 500 Dollar zahlen, eine Alkohol-Zündschlosssperre an seinem Auto installieren sowie einen Vortrag zum Thema Alkohol am Steuer besuchen. Dafür muss er nicht ins Gefängnis.Thomas ist vor allem für seine Rolle in Steven Spielbergs "E.T. – Der Außerirdische" (1982) bekannt. Als Schüler Elliott verhalf er einem freundlichen Alien zur Flucht vor einer zwielichtigen Regierungsbehörde. Einem jüngeren Publikum dürfte Henry Thomas aus der Netflix-Serie "Spuk in Hill House" (2018) bekannt sein. Demnächst wir er unter anderem im Horror-Thriller "Dreamkatcher" (2020) zu sehen sein.