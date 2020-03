Prohaska: "Wir müssen ewig, ewig dankbar sein!"

Fußball-Ikone Herbert Prohaska meldet sich aus seinem Garten in Klosterneuburg, um sich zu bedanken und die Österreicher aufzurufen, während der Corona-Krise daheim zu bleiben.

In "Wien Heute" gewährte Herbert Prohaska am Mittwoch Einblicke in sein Wohnzimmer . Die Austria-Legende gab den Zusehern Tipps für Zeit in der Selbstisolation.Jetzt meldet sich der ORF-Fußball-Experte erneut, um seinen Worten Nachdruck zu verleihen. "Schneckerl" Prohaska filmt sich selbst in seinem Garten in Klosterneuburg. Der ORF veröffentlicht das Video auf den Social-Media-Kanälen.Der 64-Jährige appelliert darin erneut an alle Österreicher, daheim zu bleiben. Um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu vermeiden und so jene Berufsgruppen zu unterstützen, deren Arbeit unerlässlich ist.Seine Botschaft im Wortlaut:Weiter oben seht ihr das Video!