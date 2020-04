Hernalser Hauptstraße unter Wasser

Kurz nach der Mittagszeit kam es am Mittwoch zu einem Wasserrohrbruch in der Hernalser Hauptstraße im 17. Bezirk.

Am frühen Nachmittag kam es am Mittwoch zu einem Wasserrohrbruch auf der Hernalser Hauptstraße 147 im 17. Wiener Gemeindebezirk. Ein "Heute"-Leserreporter fuhr durch eine riesige Lacke und bemerkte den Schaden."Leider kam es zu um 14.30 Uhr zu einem spontanen Rohrbruch auf einer Leitung, die erneuerungsbedürftig ist. Wir wollten diese in Kürze erneuern, jetzt ist uns der Schaden leider zuvor gekommen", so der Paul Hellmaier, Stellvertreter des Betriebsvorstandes der MA 31 vom Wiener Wasser. Genau an dieser Stelle gebe es bereits eine Baustelle."Die Einsatzmannschaft des Wiener Wassers ist mit sieben Mann vor Ort und sucht die Schadstelle", so Hellmaier. Vorraussichtlich werden die Arbeiten bis in die Abendstunden dauern. Da es sich um eine Nebenfahrbahn handelt, sei es nicht notwendig die Straße zu sperren. Unterstützung gebe es von den Einsatzkräften der Feuerwehr und Polizei vor Ort."Die Menschen von drei Wohnhäuser werden nun für die nächsten Stunden kein Wasser haben", erklärt Hellmaier. Die betroffenen Bewohner werden mit einem Wasserwagen vor Ort versorgt und bekommen Wasser in einem Kübel oder eine Flasche - wenn es benötigt werde.