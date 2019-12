Herrenloser Koffer: Polizei-Einsatz in Floridsdorf

Polizei-Einsatz mitten in Floridsdorf: Wie Augenzeugen berichten, soll es sich um einen herrenlosen Koffer handeln.

Polizei sperrt Straße in Wien ab

Immer wieder kommt es vor, dass Gepäckstücke an öffentlichen Plätzen vergessen werden. Am Mittwochnachmittag wurde gegen 15.30 Uhr ebenfalls ein herrenloser Koffer am Franz-Jonas-Platz bemerkt und die Polizei verständigt."Der Entschärfungsdienst ist aus Sicherheitsgründen ausgerückt und untersucht nun das verdächtige Gepäckstück", so Polizeisprecher Markus Dittrich gegenüber "Heute.at". Der Einsatz ist noch im Gange.