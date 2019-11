Herzig: Kinder durften mit der Feuerwehr üben

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Preinsbach freute man sich, dass gleich 45 Kinder zum "Tag der Jugend" kamen.

Bei der Feuerwehr Preinsbach (Amstetten) freute man sich, dass gleich 45 Kinder zum "Tag der Jugend" kamen. Den Kindern wurden sieben Stationen geboten, bei denen sie in das Feuerwehrwesen hineinschnuppern konnten: Vom Turmklettern über Zielspritzen bis hin zum Kennenlernen der Einsatzfahrzeuge.Höhepunkte waren zwei Einsatzübungen: Zuerst übten die Jugendlichen vor zahlreichen Zuschauern die Menschenrettung aus einem verunfallten Pkw. Anschließend wurde das in Brand gesetzte Fahrzeug von den Feuerwehrleuten der FF Preinsbach in professioneller Manier gelöscht.Preinsbachs Kommandant zeigte sich froh über die vielen interessierten Kinder: "Neue Mitglieder machen eine Feuerwehr zukunftsfit", so Karl Etlinger.