Herzlos: Drei Geckos in der Mülltonne entsorgt

Drei lebende Geckos wurden bei Groß-Enzersdorf in Plastikbehältern in einer Mülltonne entsorgt – sie wurden gerettet!

Happy End nach einer herzlosen Tat im Marchfeld: Am Mittwoch schlug der Hund einer Frau an – in Oberhausen (Bezirk Gänserndorf) hatte ein Unbekannter drei sogenannte „Madagaskar Taggeckos" in Plastikbehältern in der Biotonne entsorgt.Die Frau nahm das Trio mit, brachte die Reptilien zur Tierklinik nach Groß-Enzersdorf, wo die Geckos untersucht und versorgt wurden. Eine Mitarbeiterin nahm sich der Tiere an, sie haben nun einen guten Platz. "Die Mitarbeiterin wird sie zudem noch bei einem speziellen Reptilientierarzt untersuchen lassen", heißt es seitens der Tierklinik zu "Heute".