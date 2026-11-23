i Herzogin Elisabeth in Bayern (†85) ist gestorben imago/Lindenthaler Adelsfamilie trauert Herzogin Elisabeth in Bayern (85) ist verstorben Die Ehefrau von Herzog Max Emanuel starb im Kreise ihrer Familie auf Schloss Wildenwart im Chiemgau. Von Heute Entertainment 23.11.2026, 09:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der europäische Hochadel trauert: Herzogin Elisabeth in Bayern ist am Samstag im Alter von 85 Jahren auf Schloss Wildenwart verstorben. Die Familie nahm "in Liebe und Dankbarkeit" Abschied von ihr.

Elisabeth war mit Herzog Max Emanuel (89) verheiratet und hinterlässt fünf Töchter. Ihre älteste Tochter Sophie (59) ehelichte 1993 Erbprinz Alois von Liechtenstein – damit war Elisabeth Großmutter von Prinz Joseph Wenzel (31), dem künftigen Oberhaupt des Fürstenhauses.

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Wie Gala.de berichtet, verbrachte die Herzogin ihre letzten Stunden an jenem Ort, der über Jahrzehnte ihr Zuhause gewesen war. Seit 1984 lebte das Paar auf dem Schloss im bayerischen Chiemgau.

Verbindung zum Haus Wittelsbach

Elisabeth war die Schwägerin von Herzog Franz von Bayern (93), der die Todesnachricht über Instagram verkündete. Ihr Mann Max Emanuel ist der jüngere Bruder des Herzogs und gilt als dessen möglicher Nachfolger an der Spitze des Hauses Wittelsbach.

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Mit dem Tod von Herzogin Elisabeth verliert das Haus Bayern eine Frau, die ihre Stellung mit sozialer Verantwortung und tiefer Verbundenheit zu ihrer Wahlheimat verband.