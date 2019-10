Video zeigt turbulenten Flug von William & Kate

Das Flugzeug des britischen Königpaares geriet wegen eines Unwetters in Turbulenzen und konnte nicht landen.

Zwei Stunden saßen Herzogin Kate und Prinz William im Flieger: Dabei hätte der Flug von Lahore in die pakistanische Hauptstadt Islamabad nur 25 Minuten dauern sollen.Doch wegen eines Unwetters geriet das Flugzeug in Turbulenzen – im Endeffekt musste der Pilot umkehren. Zweimal hatte er versucht in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad zu landen – vergeblich."Der Herzog und die Herzogin von Cambridge sind zurück in Lahore. Wir machten uns auf den Weg nach Islamabad, umflogen die Hauptstadt eine Stunde lang, konnten aber wegen schwerem Gewittern nicht landen", schrieb Royal-Reporter Richard Palmer auf Twitter.