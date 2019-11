Kate schlich sich durch Hintertür ins Pub

Über eine ruhige Seitengasse und eine Hintertür schummelte sich Herzogin Kate unbemerkt in ein Pub. Dabei ging es ihr gar nicht ums Saufen.

Für ihre Kinder ist ihr nichts zu anstrengend oder zu blöd: Im September sah man die kleine Prinzessin Charlotte, Nummer vier in der Thronfolge an Mama Kates und Papa Williams Hand zum ersten Schultag antreten. Sie besucht die Thomas-Schule in Battersea, wo auch ihr Bruder George seit 2017 unterrichtet wird.Einige Wochen nach Schulanfang treffen sich die Eltern der Erstklässler in einem Pub, um sich kennenzulernen. In diesem Jahr fiel die Wahl auf das Extrazimmer im Hollywood Arms, nur etwas mehr als einen Kilometer vom Kensington Palast entfernt.Wenn es um ihre Kinder geht und darum, dass sie möglichst normal aufwachsen sollen, ist Kate bereit, Opfer zu erbringen. Und wenn das heißt, dass sie sich wie ein Einbrecher durch die Hintertür schleichen muss, um unnötigen Rummel zu vermeiden, dann tut sie das.Hilfe kam von unerwarteter Seite: Den Gerüchten nach hat das Hollywood Arms nämlich einen stillen Seiteneingang, den es Prinz Harry zu verdanken hat. Heute ist das Pub ruhig und gemütlich, doch solange es noch die Vorbesitzer betrieben, wurden dort wilde Partys gefeiert. Die besuchte auch Harry gerne, um so richtig die Sau rauslassen zu können. Damals, als er noch jung, ledig und wild war. Für den Party-Prinzen wurde die Tür eingebaut und Vorzeige-Mama Kate nutzte die Infrastruktur, um die Eltern der Klassenkollegen ihrer Tochter kennenzulernen – und mit ihnen das eine oder andere Bier zu zwitschern.Durch die Herumschleicherei konnte Kate ihre Bewachung auf ein Mindestmaß beschränken. Nur ein Polizeibeamter soll ein diskretes Auge auf die Veranstaltung gehabt haben, wie die " Daily Mail " berichtet.