Meghan verrät den süßen Spitznamen ihres Sohnes

Herzogin Meghan (38) nennt ihren fünf Monaten alten Sohn nicht Archie.

Wenn es um ihr Privatleben geht, hält sich Meghan üblicherweise bedeckt. Doch nicht immer gelingt ihr das. So ist bei ihrem Afrika-Besuch bei Erzbischof Desmond Tutu der Spitzname ihres Sohnes rausgerutscht.Wie "People" berichtet, stellte die Herzogin den Kleinen dem Friedensnobelpreisträger vor und meinte zu Archie: "Sag Hallo! Hallo, Hi." Als sie bemerkte, dass er sabberte, sagte sie zu ihm: "Oh, Bubba!". Meghan nennt ihren Spross also Bubba. Laut urbandictionary ist Bubba in den USA ein Kosename wie Schatz, Liebling oder Süßer.Baby Archie kam am 6. Mai 2019 auf die Welt. Nur zwei Tage später stellten der Herzog und die Herzogin ihren Sohn erstmals der Öffentlichkeit vor. Wie oft man Archie in nächster Zeit sehen wird, ist unklar. Die Eltern wollen, dass ihr Sohn unbeschwert aufwächst und eine weitestgehend normale Kindheit erlebt. Daher verzichten sie bei Archie vorerst auch auf einen Adelstitel.