Meghan flog ohne Archie und Harry nach New York

Die Herzogin gönnt sich laut britischen Medien mit einem sportlichen Wochenende eine Auszeit vom Mama-Sein.

Wie die Zeitung "The Times" berichtet, soll Herzogin Meghan am Freitagmorgen einen Linienflug nach New York bestiegen haben. Ohne Ehemann Prinz Harry und Sohnemann Archie reiste die 38-Jährige nach New York, um dort ihrer Freundin Serena Williams die Daumen beim Finale der US-Open drücken zu können. Begleitet wurde sie dabei lediglich von einem kleinen Sicherheitsteam.Laut der "Times" sei die Entscheidung über den transatlantischen Kurztrip sehr spontan gefallen. Meghan fieberte in der Nacht auf Freitag dem Halbfinale zwischen Williams, die schon lange eine gute Freundin der Herzogin ist, und Elina Svitolina mit. Nach dem Sieg von Williams wurden die Reisepläne geschmiedet.Am Samstag wird Meghan dann im Arthur-Ash-Stadion in Flushing Meadows dem Grand-Slam-Finale beiwohnen. Williams trifft dort auf die erst 19-jährige Bianca Vanessa Andreescu. Schon in Wimbledon feuerte Meghan gemeinsam mit ihrer Schwägerin Herzogin Kate die 37-jährige Ausnahme-Athletin im Finale an. Glück gebracht hat das aber nicht. Williams verlor das Spiel gegen Simona Halep deutlich.(baf )