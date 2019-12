Heuer bereits 34 Frauenmorde

Alleine im Jänner wurden sieben Frauen in Österreich getötet. Das BKA spricht von 32 Frauenmorden bis Oktober in Österreich. Seither gab es weitere weibliche Opfer. Am Montag die 34. Bluttat – an Alexandra K. (48) in NÖ.

Hier erhalten Gewaltbetroffene Hilfe



Bist du oder jemand aus deinem Umfeld von Gewalt betroffen? Dann lass dich beraten und hol dir Hilfe.



- Frauen-Helpline: 0800/222 555

- Rat auf Draht - Hilfe für Kinder & Jugendliche: 147

- Männerberatung Wien: 01/603 28 28



Im Fall von akuter Gewalt unbedingt die Polizei alarmieren: Tel. 133

Es ist ein Muster, das sich durch viele Tötungsdelikte zieht. SIE will die Trennung, ER sie nicht gehen lassen. Bis Oktober gab es in Österreich laut Bundeskriminalamt 32 Frauenmorde. Medial nicht erfasst sind laut BKA mehrere Morde/Selbstmorde von kranken, älteren Paaren.Vierfache Mutter vor ihren Kindern erstochenIslam-Fanatiker Senol D. tötete seine Ehefrau mit 37 Messerstichen in Greinsfurth (NÖ). Die Kinder (1, 3 und 9) mussten die Bluttat mit ansehen. Der Täter wurde eingewiesen.Opfer von seinem Ex-Freund ermordetRoland H. stalkte seine ehemalige Freundin Silvia K. (50) zwei Jahre lang, bevor er sie in Krumbach (NÖ) aus Eifersucht erstach. Er wurde später zu lebenslanger Haft verurteilt.Schülerin (16) von ihrem Freund erdrosseltDer Syrer Yazan A. (19) brachte seine Ex-Freundin Manuela K. auf einer Parkbank in Wr. Neustadt (NÖ) um. Er fand sie zu freizügig.Mann brachte Ehefrau mit Dolch umIn Tulln (NÖ) erdolchte Xhemajl M. (36) seine Ehefrau Zhemire K. (32) auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Der Mazedonier war zuvor mehrmals weggewiesen worden und wollte das Ende der Ehe nicht akzeptieren.Pensionistin wird von einer Frau erschlagenDreifachmutter Tamara B. (44) tötete Rentnerin Hedwig S. (64) mit 20 Hammerschlägen in ihrer Wohnung in Ebergassing (NÖ). Die Täterin soll aus Geldgier gemordet haben.Enkel (28) ersticht seine Großmutter zu HauseDie Leiche von Maria P. (75) wurde in ihrem Haus in Grafenbach-St. Valentin (NÖ) gefunden. Ihr schizophrener Enkel Markus H. (28) soll sie zuerst geschlagen, gewürgt und dann mit einem Klappmesser erstochen haben.Pensionist (85) erschießt seine Ehefrau (80)Der schwer kranke Johann E. (84) erschoss seine geliebte und ebenfalls schwer kranke Frau Leopoldine (80) in Scheibbs (NÖ). Dann richtete er sich selbst. Ein erwachsenes Enkelkind fand die Toten, die Ermittler einen Abschiedsbrief, der das Motiv bestätigte: Der Mann wollte sich und seine Frau vom Leid erlösen.Filialleiterin von Mann am Parkplatz erwürgtBrigitte G. (52) wurde am Parkplatz vor einem Einkaufszentrum in Greinsfurth (NÖ) erwürgt. Erst nach Wochen konnte ein obdachloser Deutscher (39) ausgeforscht werden, weil er das Handy des Opfers bei sich trug und DNA-Spuren ihn entlarvten.Jäger erschießt Ehefrau und dann sich selbst Hermann Sch. (79) tötete betrunken seine gleichaltrige Frau Anna nach einem Streit in Matzen (NÖ) mit einem Gewehr. Er rief selbst die Polizei und nahm sich dann vor den Augen der Polizisten mit einem Kopfschuss das Leben.Mutter von Sohn (14) mit Küchenmesser getötetEin 14-Jähriger erstach in der Buckligen Welt (NÖ) im Streit seine 55-jährige Mama. Er gestand die Tat, sprach aber von einem "Traumzustand" und bestritt eine Tötungsabsicht.Rentnerin wurde auf offener Straße erstochenZur falschen Zeit am falschen Ort war Elfriede H. (83) in Gloggnitz (NÖ): Sie wurde von Ioan P. (38) von hinten mit einem Messer niedergestochen. Der hatte eigentlich die Frau seines Ex-Chefs töten wollen. Der Rumäne hatte bereits 2006 einen alten Mann in seiner Heimat erstochen.Banker tötet eine Unternehmerin (85)Die wohlhabende Pensionistin Emma S. soll von einem Top-Banker (61) in ihrem Haus in Edlitz (NÖ) mit einer Folie erstickt worden sein. Beim Motiv dürfte es sich um Geldstreitigkeiten gehandelt haben.Frau, Tochter (2) von Ehemann erstochenEine 29-Jährige und ihre zwei Jahre alte Tochter sollen in Kottingbrunn (NÖ) vom 31-jährigen Familienvater erstochen worden sein. Ihr elf Monate alter Bub wurde lebensgefährlich verletzt. Der verdächtige Österreicher wurde festgenommen.48-Jährige von Lebensgefährten erstochenAlexandra K. (48) soll in ihrer Wohnung in Neudorf im Weinviertel (NÖ) durch mehrere Messerstiche getötet worden sein. Ihr 53-jähriger Ex-Freund zeigt sich geständig.Frau von ihrem Bruder mit Messer getötetÄthiopier Eyob E. stach am Wiener Hauptbahnhof neun Mal auf seine Schwester Eyerus (25) ein. Er habe "die falsche Schwester erwischt", meinte er dann. Die Stiefschwester sah den Mord.Tote Wienerin wurde von Tochter gefundenBettina W. (39) wurde in ihrer Wohnung in Wien-Hietzing von ihrem Lebensgefährten getötet, der danach drei Wochen neben der Leiche lebte. Die Tochter des Opfers fand die tote Mama am 5. Februar.Kellnerin von ihrem Ex vor Café erschossenVioleta J. aus Serbien (48) wurde auf offener Straße vor ihrem Arbeitsplatz in Meidling hingerichtet. Ex-Freund Zelko B. schoss ihr erst in den Kopf und richtete sich dann selbst.Ehefrau von Mann mit Holzlatte erschlagenDie 32-jährige Kosovarin soll von ihrem Ehemann in ihrer Wiener Wohnung mit einer Holzlatte erschlagen worden sein. Eines der drei Kinder war zum Tatzeitpunkt anwesend. Der 32-jährige Mann sitzt seither in Untersuchungshaft.Mutter vor Augen der Kinder getötetRahima R. (50) soll in ihrer Wohnung in Wien-Favoriten von ihrem Mann (62) niedergestochen worden sein. Ihre fünf Kinder, darunter ein Säugling, sollen die Bluttat mit angesehen haben.Mutter (52) wurde von ihrem Sohn erschlagenEr sei betrunken und außer sich gewesen, verteidigte sich ein 21-Jähriger. Er tötete seine Mama in Ebenthal (Ktn.) mit Fausthieben und dem Schlag eines Holzschemels auf den Kopf.Schwangere (31) in der Badewanne ertränktDie im neunten Monat schwangere Julia H. wurde in ihrer Wohnung in Feffernitz (Ktn.) in der Badewanne ertränkt. Ihre beiden Kinder, drei und vier Jahre alt, befanden sich zum Tatzeitpunkt ebenfalls im Haus. Ein ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter sitzt im Zusammenhang mit der Gewalttat in U-Haft.Lange Jahre misshandelt, dann getötetDie Leiche einer 54-Jährigen wurde in einer verwahrlosten Wohnung in St. Veit (Ktn.) gefunden. Ein 57-jähriger Wiener wurde festgenommen. Der Mann gab zu, die Frau im Vorfeld misshandelt zu haben. Das Opfer soll in Folge der Gewalt an einer Gehirnverletzung gestorben sein.Teenager erstickt, Nachbar (42) tatverdächtigDie 16-jährige Elena wurde in Deutschlandsberg (Stmk.) tot in ihrer Wohnung gefunden. Zuvor trank sie eine Limonade mit Betäubungsmittel, die ihr Manfred H. (42) verabreicht hatte. Er behauptete, "bei ihrem Selbstmord geholfen" zu haben. Die Polizei glaubt jedoch an Mord.Frau von ihrem Freund ins Gesicht geschossenBeim Hantieren mit einer Hahnbüchsflinte schoss ein 19-Jähriger in Fehring/Jennersdorf (Stmk.) seiner gleichaltrigen Freundin versehentlich ins Gesicht. Die junge Mutter dürfte sofort tot gewesen sein.Junge Frau (21) von ihrem Freund (24) ermordetEin Armenier verletzte seine Lebensgefährtin in Bludenz (Vbg.) tödlich am Hals. Ein Streit, bei dem es um Eifersucht ging, war eskaliert. Das 24-jährige Opfer wurde reglos in der Wohnung von Verwandten entdeckt.Ganze Familie von Ex-Freund der Tochter getötetEin 25-Jähriger soll seine Ex-Freundin, ihren neuen Freund, ihre Mutter, ihren Bruder und ihren Vater in deren Haus in Kitzbühel (T) erschossen haben. Der Tiroler wartet hinter Gittern auf seinen Prozess.