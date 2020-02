Erstmals Eislaufplatz im Linzer Volksgarten

Winterfans können sich heuer freuen. Erstmals wird es im Volksgarten einen Eislauf geben. Am Hauptplatz kann man zudem Eisstockschießen.

Eisstockbahn buchen

Eislaufplatz im Volksgarten

Gleich zwei Premieren für Linz. Am Hauptplatz wird eine Eisstockbahn aus mehreren Platten Kunsteis aufgebaut werden. Ab 27.November soll es immer mittwochs die Möglichkeit geben, auf drei Bahnen zu spielen."Geplant ist, die Bahnen im Halb- bzw. Stundentakt buchen zu können", so der Co-Veranstalter der Stadt Linz, "Life Radio". Interessierte können sich über die Website der Stadt Linz oder jener von Life Radio anmelden. Ab wann das genau möglich sein wird, ist noch unklar.Zur Hauptzeit zwischen 17 und 19 Uhr werden Turniere ausgetragen. An den vier Mittwochen (27.11, 4., 11. und 18.12) wird es außerdem ein buntes Rahmenprogramm zum Beispiel Weihnachts-Karaoke geben.Ab 4. Jänner wird es erstmals im Volksgarten einen Eislaufplatz geben. Betreiber ist die Ice Magic GmbH, die auch für die Eisskultpurenausstellung im Volksgarten verantwortlich ist.Auch Eislaufschuhe wird man sich vor Ort ausborgen können. Zu welchen Zeiten der Eisplatz offen haben wird und weitere konkretere Infos stehen laut Stadt Linz noch nicht fest.Wenn es die Witterung zulässt, möchte man die Eisfläche bis nach den Semesterferien im Volksgarten behalten, hieß es Donnerstagnachmittag aus dem Büro von Vize-Bürgermeister Bernhard Baier auf-Anfrage.