Wir bedanken uns für 18 Millionen Visits im Juli!

Noch nie haben unsere Leser und Leserinnen das Nachrichtenportal "Heute.at" so häufig besucht wie im Juli. Wir bedanken uns für eure Treue!

Liebe Leserinnen und Leser,Schön, dass ihr immer wieder zu uns zurückkommt! Im Juli hatim Einzelangebot 13.401.240 Visits verzeichnet – das sind so viele wie noch nie. Wir bedanken uns bei euch für eure Treue!Auch für das Dachangebot von, zu dem neben unserem Nachrichtenportal auch das größte österreichische Gesundheitsportal netdoktor.at zählt, bestätigt die aktuelle österreichische Webanalyse (ÖWA) den positiven Trend.Im Juli 2019 verzeichnet das Dachangebot 18.318.694 Visits, das sind 8,8 Prozent mehr als noch im Vormonat. Die Page Impressions sind im Vergleich zu Juni um 8,5 Prozent auf 69.589.798 gestiegen. Auch bei den Unique Clients konnte eine deutliche Steigerung erzielt werden: 6.281.620 Unique Clients – das sind 5,8 Prozent mehr als im Vormonat!"Wir freuen uns sehr über unsere Relevanz bei den Leserinnen und Lesern", freut sich-Chefredakteurin Jacqueline Büchi. Erst seit wenigen Tagen präsentiert sich "Heute.at" in einem neuen Look – kürzere Ladezeiten, eine einfache Navigation und ein aufgeräumtes Design sind das Resultat. "Mit einem ausgebauten Live- und Video-Angebot treffen wir den Nerv einer jungen Zielgruppe, die zu jederzeit top informiert und unterhalten sein will", so Büchi."Die Zahlen sind ein Zeichen dafür, dass wir die richtigen Schritte gesetzt haben und vielversprechend weiter voranschreiten können. Es freut uns unser Portfolio der Werbewirtschaft zur Verfügung zu stellen", ergänzt Mag. Alexander Leitner, Geschäftsleiter Online Sales.(red)