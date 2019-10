Heute-Chefredakteur zu Gast bei "erLesen"

Am Dienstag ist "Heute"-Chefredakteur Christian Nusser zu Gast bei Heinz Sichrovsky in der ORFIII-Sendung "erLesen". Mit dabei sind auch Lisa Eckhart und Andreas Vitasek.

In der ORF-Sendung "erLesen" sind am Dienstagabend Poetry-Slammerin Lisa Eckhart und Schauspieler und Karbarett-Legende Andreas Vitasek zu Gast. Auch-Chefredakteur Christian Nusser ist in der Sendung zu Gast.Im Talk mit Moderator Heinz Sichorsky wird Nusser über seinen mit reichlich Augenzwinkern versehenen Debütroman "" Rede und Antwort stehen.Andreas Vitasek tourt gerade mit seinem Programm "Austrophobia" durch Österreich. Er wird über sein Verständnis des Heimatbegriffes sprechen. Poetry-Slammerin Lisa Eckhart wird die "Vorteile des Lasters" begreiflich machen und "Metrische Taktlosigkeiten" von sich geben.Wiederholt wird die Sendung, die am Dienstag (15.10.2019) um 21.55 Uhr ausgestrahlt wird, am Mittwoch um 1.50 Uhr und 4.55 Uhr, sowie am Donnerstag um 5.45 Uhr, jeweils auf ORF III.Mehr Infos zu dem Buch von Christian Nusser, das es in jeder Buchhandlung gibt, finden Sie hier