Weihnachten ist die Zeit der Wünsche, der Hoffnung und der kleinen Wunder. In dieser Zeit, die für viele Menschen mit großen Herausforderungen verbunden ist, wollen wir auch dieses Jahr wieder Hoffnung schenken: Das "Heute"-Christkind freut sich 2026 ganz besonders, dir oder deinen Liebsten einen Herzenswunsch zu erfüllen oder in der Not zu unterstützen.

Mit NOVOMATIC ("Wir möchten rasch und unbürokratisch helfen") verschenkt unser Weihnachtsengel Lena vom 1. bis zum 24. Dezember täglich 500 Euro.

Die Geschichten der 24 glücklichen Gewinner werden im Advent in der "Heute"-Zeitung und/oder auf heute.at vorgestellt.

Das Shooting mit dem "Heute"-Christkind Lena fand erneut in den wunderschönen Blumengärten Hirschstetten statt. Denise Auer

Deine Chance im Advent: So kannst du an der Christkind Aktion 2026 teilnehmen

Verwende zur Teilnahme am Gewinnspiel das unten stehende Gewinnspielformular. Erzähle uns im ersten Formularfeld, für welches Weihnachtswunder du das Geld am liebsten verwenden möchtest. Lade dein Foto hoch und führe deine wichtigsten Kontaktdaten an.

ODER: Schreibe uns an die E-Mail-Adresse [email protected], erzähle uns, wofür du das Weihnachtsgeld ausgeben würdest, hänge ein Foto von dir an und gib auch deine Telefonnummer an. Glaube an das Christkind. Mit etwas Glück geht dein Herzenswunsch in Erfüllung!

Im Gewinnfall möchten wir deinen Namen, dein Foto und deinen Herzenswunsch in der Tageszeitung "Heute", auf Heute.at und auf unseren Social-Media-Kanälen vorstellen. Deine Einwilligung zur Veröffentlichung holen wir vorab gesondert ein. Einzelheiten findest du in den Teilnahmebedingungen und unseren Datenschutzhinweisen.

NOVOMATIC Mit freundlicher Unterstützung von Foto: Novomatic

Die Christkind-Aktion 2026 ist aktiv bis 23. Dezember 2026, 23:59 Uhr. Die Gewinner werden persönlich telefonisch oder per E-Mail verständigt. Rechtsweg ist ausgeschlossen.