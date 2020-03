Jeder 3. Österreicher für Aufnahme von Flüchtlingen

Das Nein der Regierung zur Flüchtlingsaufnahme aus den griechischen Lagern findet mehrheitlich die Zustimmung der Österreicher. Aber immer ein Drittel will wenigstens Kinder und Frauen aufnehmen.

Deutschland will bis zu 1.500 schutzbedürftige Kinder und Jugendliche von den griechischen Inseln aufnehmen. Die österreichische Regierung - allen voran Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) - lehnt das ab."Unique Research" fragte für "Heute", was die Österreicher davon halten. Die Umfrage wurde mit 811 Befragten durchgeführt, die maximale Schwankungsbreite beträgt +/- 3,4 Prozent.Die Mehrheit ist dabei gegen die Aufnahme: 58 Prozent sind gegen die Aufnahme von Kindern und Frauen, während sich 35 Prozent der Befragten dafür aussprechen.Die Regierungsparteien Grün und Türkis liegen weit auseinander. Wenig überraschend stehen Grün-Wähler der Flüchtlingsaufnahme am positivsten gegenüber. Nur 12 Prozent von ihnen sind dagegen. Bei ÖVP-Anhängern beträgt dieser Anteil 76 Prozent.Bei den blauen Befragten manifestiert sich ein kategorisches Nein: Die FPÖ-Fans lehnen die Aufnahme von Kindern und Frauen zu 89 Prozent ab. 73 Prozent wollen diese Flüchtlinge sogar "sicher nicht" aufnehmen.Bei Pink und Rot gibt es eine Mehrheit für die Aufnahme von Flüchtlingskindern und -frauen. 59 Prozent der Neos-Wähler und 56 Prozent der SPÖ-Anhänger sind der Meinung, dass Österreich sich an der Flüchtlingsaufnahme beteiligen soll.Deutliche Unterschiede gibt es nach Alter der Befragten: Bei Personen unter 30 Jahren beträgt die Zustimmung zur Aufnahme 50 Prozent. Bei Personen über 30 Jahren liegt sie nur mehr bei 31 Prozent.Unterschiede je nach Geschlecht sind klein: Sowohl bei männlichen als auch bei weiblichen Befragten spricht sich eine deutliche Mehrheit für den harten Flüchtlingskurs aus.Und was ist mit dem Coronavirus? "Auch Corona ändert nichts an der Haltung. Egal, ob nur Kinder und Frauen: Ein Großteil der Österreicher ist sehr skeptisch hinsichtlich einer Flüchtlingsaufnahme", so Meinungsforscher Peter Hajek.