Heute noch Frühling, dann kommt der Schnee zurück

Frühlingshaft wird das Wetter am heutigen Donnerstag. Schlechte Nachricht für Sonnenanbeter: Am Samstag kommt der Winter mit Schnee zurück.

Über 500 Schneeschauer

Es wäre schon so schön! Die ersten Blumen blühen in den Gartenbeeten bereits, Frühlingsgefühle bei warmen Temperaturen am heutigen Donnerstagvormittag in Linz.Die schlechte Nachricht: Das Wetter hält nicht lange. Schon am Nachmittag wird es zuziehen.Laut Meteorologen geht es dann bergab mit dem Wetter. Am Freitag gehen die Temperaturen zurück, es hat nur mehr 5 bis 11 Grade. In 1500m Höhe um minus 2 Grad.Und am Samstag schaut der Winter wieder vorbei. Es wird noch kühler. "Oberhalb von 500 bis 800 Meter gibt es Schneeschauer", so die Prognose.Heißt: Auf den Hügeln rund um Linz dürfte erneut Schnee fallen, auf der Gis etwas könnte der Winter ein Comeback feiern.Zudem weht starker Wind. Es wird kühl bei maximal 1 bis 8 Grad. In 1500m Höhe hat es um minus 4 Grad.Am Sonntag scheint zeitweise auch die Sonne. Bei vier bis neun Grad wird es aber noch einmal sehr kühl.