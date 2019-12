HEUTE sucht die Opernballprinzessin 2020!

"Heute" macht DICH zur Opernballprinzessin: Sende Dein schönstes Foto ein & erlebe den glamourösen Opernball am 20. Februar 2020 an der Seite des Baulöwen Richard Lugner!

im Zeitraum von Mittwoch, 04. Dezember bis Dienstag, 31. Dezember 2019 ein. Fülle ausnahmslos alle Felder aus und klicke anschließend auf "Senden" ab. Optional:(max. 1 Minute)und dich näher vorstellen.Das Video kann durchaus Deine Chancen erhöhen als Kandidatin zur Opernballprinzessin-Wahl eingeladen zu werden.~ Von Samstag, 04. Jänner (00:01 Uhr) bis Freitag, 10. Jänner 2020 (23:59 Uhr), läuft die- alle eingesendeten Bilder nehmen teil. Gebe Deinem Favoriten Deine Stimme!Die Ergebnisse des Duells sind ein Richtwert; die endgültige Entscheidung der 18 Kandidatinnen zur Wahl der Opernballprinzessin trifft die HEUTE-Redaktion!~ Verständigung der ausgewählten 18 Kandidatinnen ab Montag, 13. Jänner 2019~ Am Montag, den 20. Jänner 2020 findet diein der Lugner City statt~ Es wird drei Durchgänge geben: 1. In Jeans & T-Shirt, 2. Im Dirndl von Zillertaler Trachtenwelt, welches die 18 Kandidatinnen behalten dürfen, 3. Fünf Finalistinnen im Abendkleid~ Für den ersten Durchgang bekommen die 18 Teilnehmerinnen ein Styling von Hüllerbrand~ TOP 3 Finalistinnen erhalten ein Abendessen in der Lugner City~ Opernballprinzessin wird gekürt~ Teilnahme an der Pressekonferenz mit Bekanntgabe des Stargastes im Februar 2020~ Anwesenheit bei der Ankunft des Stargastes sowie bei der Autogrammstunde~ Teilnahme am Abendessen mit Richard Lugner und seinen Gästen sowie bei der Präsentation im Abendkleid. Anschließend geht es gemeinsam zum Opernball am 20. Februar 2019.