Hier braust ein Auto auf zwei Rädern über die A7

Kurioser Transport auf der A7: Lenker entdeckten ein Auto auf zwei Rädern. Tatsächlich handelte es sich um ein Wrack, das auf einem Einachsanhänger transportiert wurde.

Rasantere Variante über die Autobahn gewählt

Nein, ihr habt euch nicht verschaut. Dieser Wagen rollt wirklich auf zwei Rädern daher.Schaut man jedoch genauer hin, wird rasch klar. Dieser Wagen, der einem Unfallwrack gleicht, hat tatsächlich gar keine Räder mehr. Das Fahrzeug wurde lediglich auf einem Einachsanhänger aufgeladen.Mit der Sicherung nahm es der Lenker aber nicht ganz so genau. Denn das kaputte Auto war nur mit zwei Spanngurten befestigt.Noch dazu wählte der Fahrer nicht den Weg über die Bundesstraße, sondern entschied sich für die rasantere Variante über die Autobahn.Andere Lenker staunten nicht schlecht, als sie das Auto auf zwei Rädern Dienstagnachmittag auf der A7 bei Engerwitzdorf in Fahrtrichtung Linz entdeckten.Ob der kuriose Transport auch wirklich am Ziel ankam oder zuvor von der Polizei gestoppt wurde, ist nicht bekannt.(mip)