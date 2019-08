Hier feuern russische U-Boote mit Atomraketen

Samstagabend feuerten zwei russische U-Boote ihre Atomraketen ab. Der Test ist ein klares Zeichen an US-Präsident Trump.

Ein Test für den Ernstfall, der hoffentlich niemals eintritt: Am Samstagabend feuerten die zwei russische U-Boote "Tula" und "Yuri Dolgoruky" ihre Atomraketen ab. Abschussort waren die Barentsee und der Nordpol. Die Sprengkopf-Attrappen trafen ihre jeweiligen Ziele in der Gegend Archangelsk und auf der Halbinsel Kamtschatka.Der Test ist ein klares Zeichen an Amerika und US-Präsident Donald Trump. Nach dem Ende des INF-Abrüstungsvertrages haben die USA die Entwicklung neuer Raketen angekündigt. Mehr dazu im Video oben.(jd)